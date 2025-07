Mulher Abacaxi expõe affair secreto e acusa jogador de transfobia

Marcela Porto conta que viveu um affair com um jogador famoso, mas ele não queria assumi-la publicamente. O rapaz chegou até ameaçá-la com um processo caso o relacionamento vazasse na mídia.

"Nós não estávamos namorando ainda, mas tudo parecia encaminhar para isso. Só nos encontrávamos em lugares fora do Brasil. Chamei para ir à praia quando estávamos no Rio, ele falou que podia aparecer um paparazzo. Perguntei: o que tinha a ver. Falaríamos que estamos nos conhecendo. Ele ficou brabíssimo. Disse que não queria que nunca o nome dele saísse na mídia comigo", começa ela.

A influenciadora e rainha da Em Cima da Hora e rainha de bateria da Chatuba de Mesquita conta que brigou com o jogador. "Eu falei horrores para ele. Eu que não queria me vincular a ele. É transfobia. Por que essa preocupação toda dele. Eu não pedi que ele me assumisse, mas também não precisava ter medo de ser visto comigo", comentou.

Mulher Abacaxi diz que é preciso falar da solidão da mulher trans. "Eles querem que a gente aceite esse lugar de ‘boa para ficar e ruim para assumir'. Tudo isso ficou de lição. Não aceito menos que eu mereço. Eu já vivi isso no passado com outro jogador que foi até pra Copa do Mundo, ele era maravilhoso e me ajudou muito, inclusive na minha transição, porém eu cansei e não quero mas esse tipo de coisa se repetindo na minha vida, luxo é dinheiro e bom porém eu quero ser respeitada , não ficar no papel de amante vivendo as escondidas. Nós, trans, não merecemos ser reduzidas a viver só nesse lugar de prazer, merecemos o amor também", finaliza.