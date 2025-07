Ex-BBB Key Alves anuncia primeiro filho com cantor Bruno Rosa

A jogadora de vôlei Key Alves, de 25 anos, anunciou que está grávida através das redes sociais, nesta sexta-feira (04). O bebê é fruto da união da ex-BBB com o cantor Bruno Rosa. A dupla está casada há pouco mais de um ano.

Key e Bruno informaram aos seguidores que a gestação já está no seu terceiro mês. Através de uma nota, a assessoria do casal disse que os indícios de gravidez começaram após um jantar. A jogadora já havia percebido o atraso na menstruação, mas outros sintomas levantaram a curiosidade do casal.

O casal já sabe o nome que darão para o bebê, embora não saibam ainda se é um menino ou uma menina. A atleta se manifestou sobre: "Estamos vivendo literalmente um sonho, o bebê nem nasceu e já é tão amado. Não vejo a hora de descobrir o sexo e já começar a comprar o enxoval e preparar o quartinho. Ansiedade está a mil".

Já o cantor Bruno Rosa relatou: "É um momento único nas nossas vidas. Estamos muito felizes e ansiosos para cada fase que está por vir".

Em um post no Instagram para seus seguidores, a atleta e o sertanejo publicaram: "Meu e seu, seu e meu nosso amor… Deus obrigada por ouvir nossas orações, nossos pedidos sempre foram algo que o senhor nunca deixou de cumprir. O senhor é um Deus de promessa e somos muito gratos por agora sermos 3!!! Chegou sem avisar e tomou conta de nós e agora, sim, sabemos o verdadeiro significado de amar um filho e estamos surpresos pelo tempo que chegou, mas chegou na melhor hora, porque o senhor sempre faz as coisas certas nas horas certas. Obrigada por realizar mais um sonho nosso e agora com toda certeza o maior de todos construir nossa família".

O chá de revelação do bebê já está sendo providenciado, segundo a assessoria do casal. Key Alves participou do BBB 23, já Bruno Rosa é dono de hits como Cerveja e Socorro e Indecisão. A música cantada por ele no vídeo é Paredes Pintadas, canção do sertanejo que faz parte do álbum Rolê Do Rosa.