Thiaguinho reúne “Diretoria” para o “Mijo do Bento”

Cantor comemorou a chegada do primeiro filho com Carol Peixinho ao lado de Neymar, Gabriel Medina, Rafael Zulu e Bruninho - Foto: Reprodução - Instagram

O cantor Thiaguinho reuniu familiares e amigos neste domingo (29) para o “Mijo do Bento”, uma comemoração à chegada do filho, fruto do relacionamento com a influenciadora Carol Peixinho. A festa contou com a presença da “Diretoria”, formada por Rafael Zulu, Gabriel Medina, Neymar e Bruninho.



“O Bento juntando a Diretoria. Amo vocês, meus irmãos. A gente junto é fod*”, escreveu o ator Rafael Zulu, que completou “Luciano Huck nunca vem”. Além dele, Bruninho também usou as redes sociais para postar uma foto junto com os amigos: “Um dia mais que especial!!! Bento chegando com muito amor….que felicidade!!! Mijo do Bento”, escreveu.

Thiaguinho, pai do Bento, também publicou no Instagram algumas fotos da festa e vibrou: “Estou aqui com meus grandes amigos homens para celebrar um dos momentos mais especiais da minha vida: a futura chegada do meu primogênito, o Bento! Com muita alegria (e uns gols também), vamo abrir os braços e os corações para receber esse novo membro da família e do bando”, escreveu.

"Mijo do Bento — porque alegria boa a gente comemora com verdade, com risada, com afeto e com os de sempre do lado!!! Sou grato demais por cada abraço, cada energia boa e cada brinde pela vida que tá chegando!!! O Bento já é amado, esperado e cercado de amor! Agora é contagem regressiva pro meu maior show: ser pai!", encerrou.