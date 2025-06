Ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, fala sobre depressão e vícios superados nos últimos anos

O ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, falou em entrevista sobre lutas que enfrentou e venceu ao longo da vida, fora das piscinas. Ele teve depressão e sofria com comportamentos compulsivos, como o vício em pornografia.

Em seu auge na natação, Xuxa foi destaque nas olímpiadas de Atlanta 1996 e Sydney 2000, onde conquistou duas medalhas de bronze. Desde abril de 2024, Scherer comenta abertamente sobre sua saúde mental. Na época, ele relatou sobre a depressão que vivia.

Recentemente, ele falou novamente sobre a doença após ter se afastado das competições em 2005. Ele apontou a dificuldade para voltar a entrar em uma piscina e o uso excessivo de bebidas alcoólicas. Ele buscou o diagnóstico em 2008 se dedicando a um processo de cura e de profissionais.

Em 2011 ele iniciou o tratamento e desde 2020 não tem mais problemas com bebidas. Outra vitória recente na vida do ex-atleta e agora palestrante, foi sobre o vício que tinha em pornografia. Xuxa disse que "foi um dos mais difíceis de largar".

"Aquilo era socialmente aceito, então eu não tinha conhecimento. Tem toda uma cultura da venda disso, de erotizar a mulher em todos os sentidos, e fica parecendo natural. Não é natural", disse Xuxa.

"Falo sobre mim: hoje, com muito conhecimento, percebi que meu corpo foi acostumado à dopamina. A dopamina que a pornografia gerava chegava a ser maior às vezes que o próprio sexo", completou o ex-nadador.

O processo de redescoberta envolveu apoios diversos: terapia, meditações e leituras. Mas Scherer buscou não se prender a nenhum método específico: diz ter trocado muitas vezes de terapeuta e desistido de técnicas sem olhar para trás. Um exemplo é o banho gelado, usado por atletas para auxiliar a recuperação muscular após treinos e provas, e adotado por ele em 2022.

"Para mim o banho gelado servia como uma forma de me desafiar. É ruim entrar naquilo. Então era o meu desafio. Agora faz dois meses que não entro. Eu fiz, foi bom, mas não recomendo. Se quiser fazer, experimente. Se gostar, gostar mesmo, faça", disse Scherer.

Desde 2022, Fernando Scherer somou um novo papel ao rol de predicados e que o motiva a melhorar a cada dia. Ele é avô dos gêmeos Bento e Mel, filhos de Isabella Scherer e Rodrigo Calazans: "Minha filha e o Rodrigo são pais excelentes, são presentes, são incríveis mesmo. Eu já brinco com a minha filha todo dia que a visito: 'Me adota'."

"Minha filha consegue estabelecer os limites muito precisos com as crianças: o limite para comer, o limite para dormir, o limite do horário certinho do jantar, de tomar banho. E eles já sabem que estão seguros naqueles limites, os 'nãos' são muito claros, assertivos. Esse amor representado no não e no limite é muito legal de ver", comenta. "Vendo minha filha, vou me modelando como pai também. A vida é isso, é aprendizado constante o tempo todo."