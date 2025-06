Ator de live-action de 'Lilo & Stitch', morre semanas após lançamento do filme

O ator David Hekili Kenui Bell, de 37 anos, que ganhou destaque após participar do live-action de 'Lilo & Stitch', morreu nesta segunda-feira (16), semanas após a lançamento do longa metragem. A causa da morte não foi revelada, mas foi confirmada pelo site britânico Deadline.

"É com pesar que compartilho que meu doce, generoso, talentoso, engraçado, brilhante e lindo irmãozinho David H. K. Bell passará o dia de hoje na companhia do nosso Pai Celestial", dizia o texto da irmã do ator, Jalene Kanani Bell, enviado à imprensa.

"Eu estava esperando encontrar as palavras e o estado de espírito certos para expressar a alegria que ele foi como ser humano, mas o destino me empurrou um boletim em homenagem aos homens de nossas vidas", diz a irmã em outro trecho do informe.

A morte do ator ocorre duas semanas depois dele levar a família assistir a premiére do filme infantil. Em uma das últimas postagens feitas por David, ele realizou algumas reflexões sobre os bastidores da produção.

“Um abraço a todos que trabalharam neste filme! Eu sabia que seria especial assistir a uma exibição com o elenco e a equipe técnica, e não decepcionou! Foi incrível ver tantas das verdadeiras estrelas: na minha opinião, nossa equipe local no Havaí.Eles merecem tanto ou mais reconhecimento! Também fiquei feliz em ver tanto do elenco, especialmente aqueles de nós que completam o universo live-action de Lilo & Stitch, que os cineastas construíram com tanta maestria”.