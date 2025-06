No Dia dos Namorados, ator Ricardo Vianna se declara para Lexa nas redes sociais

O ator Ricardo Vianna usou as redes sociais nesta quinta-feira (12), Dia dos Namorados, para se declarar para sua amada, a cantora Lexa. No Instagram, Ricardo fez uma postagem emotiva para sua noiva e lembrou da filha deles, Sofia, que nasceu prematuramente e morreu três dias depois do parto, em fevereiro deste ano.

Junto com o texto divulgado, o artista compartilhou momentos especiais ao lado de Lexa, como o pedido de noivado feito na Noruega, e o ensaio de gravidez que fizeram juntos.

"Minha linda parceira de vida e de alma, como é gratificante ter você ao meu lado. Eu não me canso de dizer o quanto te amo e te admiro. Como ser humano, como mulher, como mãe, filha, irmã, amiga, cantora, líder, compositora, apresentadora e por aí vai", escreveu Ricardo na publicação.

Ele continuou: "Obrigado por me apoiar, por cuidar de mim, pelo carinho, pelo amor e pelas constantes rezas. Nossa história é eterna e tenho muito orgulho do elo que temos desde o dia que nos conhecemos. Você chegou pra mudar tudo, tudo, tudo pra melhor! Graças a Deus você apareceu toda linda pra mim e estamos aqui vivendo esse amor que transborda."

Ricardo também aproveitou para exaltar da relação entre Lexa e sua filha, Cecília, de 10 anos, fruto de um relacionamento antigo do ator: "Você, minha linda esposa, mãe da minha filha e excelente 'boadrastra', me tem por inteiro! Conte sempre comigo, estou aqui pra tudo. Como disse no início, é gratificante. Sou muito grato por dividir a vida com uma pessoa tão especial e única! Te amo, te amo, te amo!!! Eu vejo você!"

O casal assumiu o relacionamento em outubro de 2023. Em fevereiro de 2024 eles viraram noivos em uma viagem especial para ver a aurora boreal, na Noruega. Quando voltaram ao Rio de Janeiro, eles organizaram uma festa de noivado.

Lexa anunciou a gravidez em outubro de 2024. Sua filha, Sofia, nasceu prematuramente. A cantora teve um caso de pré-eclâmpsia precoce, que em combinação com a síndrome de HELLP, levou a recém-nascida à morte poucos dias após o nascimento.