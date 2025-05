Morre Mônica Souza, a Marleninha Mattos, aos 59 anos

A radialista e humorista Mônica Souza, de 59 anos, que deu vida à personagem Marleninha Mattos, no programa Pânico na TV, da RedeTV!, faleceu no último domingo (26). A notícia da morte foi confirmada pela família de Mônica por meio das redes sociais. O sepultamento e o enterro ocorreram na segunda-feira (26), no Cemitério Municipal de Vinhedo (SP), onde residia atualmente.

Mônica Souza interpretou a personagem Marleninha Mattos, que era uma sátira a diretora Marlene Mattos, que liderou programas de Xuxa Meneghel, na TV Globo. Durante o antigo programa humorístico de Emílio Surita, a famosa aparecia em reportagens junto com Rodrigo Scarpa, o Repórter Vesgo.

Segundo uma prima, Mônica sofreu um mal súbito. Apesar de ser socorrida a um hospital, não resistiu e faleceu.

A primeira vez que sua personagem Marleninha Mattos surgiu no Pânico na TV foi em 2004, com Rodrigo Scarpa, durante uma reportagem intitulada “Vesgo invade a Band”. A sátira bateu o recorde de 9 pontos na noite de domingo, de acordo com o site Teleguiado, assim colocando a RedeTV! na frente do Domingo Espetacular, da Record.

Rodrigo Scarpa, ex-membro do programa, falou sobre Marleninha em sua conta no Instagram. “A gente entrou na Band com essa Marlene Mattos fake. Quando a Marlene tava dirigindo a Band… A gente entrou e falou ‘É a equipe da Marlene Mattos aqui’. A Band abriu a porta, eu entrei e eu fiz uma matéria junto com essa Marlene fake”.

Um ano depois de estrear com a sátira, a humorista ganhou mais espaço no Pânico. Junto com Sabrina Sato, liderou o quadro Lingeries em Perigo, que retratava mortes da personagem de formas mais absurdas. O quadro não foi bem aceito por todos, o que resultou em uma disputa entre a RedeTV! e a Justiça, resultando na reclassificação do programa, causando a mudança de horário, deixando de ser exibido às 18h para às 20h.