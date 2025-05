Davi Brito registra queixa na Polícia contra ex-namorada

O ex-BBB Davi Brito procurou a Polícia Civil para registrar uma queixa contra sua ex-namorada, a cirurgiã-dentista Adriana Paula. Em uma série de postagens feitas neste sábado (17) nos stories do Instagram, o influenciador digital afirmou ter procurado uma delegacia em Salvador para denunciar a mulher por supostas ameaças sofridas por ele. Até a tarde deste sábado (17), a mulher ainda não havia comentado as acusações.

Nas redes, Davi disse ter se sentido “ameaçado” pelo teor de algumas mensagens enviadas pela ex. “Gente, eu recebi várias ameaças, várias ameaças. Mas no sentido de quê? Vamos lá, vou explicar para vocês. Colocando em risco a minha integridade física, né? Porque eu acho que a partir do momento, quando uma pessoa chega para você e fala assim, ó: 'Se eu quisesse fazer alguma coisa com você, eu já teria feito'.Então, quando a pessoa se retrata dessa maneira, ela mostra que ela já está mostrando a índole dela”, afirmou o ex-BBB.

Davi e Adriana namoraram por quase quatro meses. Eles oficializaram a relação em janeiro. No início de abril, Davi anunciou que a namorada estava grávida e garantiu que cumpriria com suas responsabilidades como pai. Na semana seguinte, ele anunciou o fim do relacionamento. Dois dias após o término, a assessoria do influenciador anunciou que a mulher havia perdido o bebê por conta de complicações na gestação.