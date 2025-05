Após CPI das bets, Virginia pode virar rainha de bateria da Grande Rio

Caso informação seja confirmada, desfile do ano que vem marca estreia de Virginia no sambódromo - Foto: Reprodução/Instagram

Caso informação seja confirmada, desfile do ano que vem marca estreia de Virginia no sambódromo - Foto: Reprodução/Instagram

Após a polêmica envolvendo a CPI que investiga casas de apostas online no Brasil nesta semana, a influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, voltou a ter seu nome nas manchetes - e, desta vez, o motivo é o Carnaval 2026. De acordo com o portal “LeoDias”, a empresária e apresentadora teria sido a escolhida pela escola de samba Grande Rio para assumir o posto de rainha de bateria no próximo desfile. A informação ainda não foi confirmada oficialmente.

Desde o início do ano, a escola de samba busca um novo nome para assumir a função, que era ocupada pela atriz Paolla Oliveira até o último desfile. Paolla desfilou pela Grande Rio por sete anos e se despediu da escola no Carnaval 2025. Caso a informação se confirme, a escolha de Virginia também marca a estreia da influenciadora na Marquês de Sapucaí.

Leia também:

➢São Gonçalo inicia revitalização da Praça do Vila Lage na próxima semana

➢ “Mãe de bebê reborn não tem preferência”, diz aviso sobre lugar em ônibus

Até a tarde deste sábado (17), nem a escola nem a influencer haviam comentado a notícia. O rumor chega após uma semana conturbada para Virginia, que, na última terça-feira (13), prestou depoimento ao Senado para a CPI das Bets, que apura o impacto das plataformas de apostas digitais no orçamento familiar no Brasil, assim como possíveis ligações entre as bets e casos de lavagem de dinheiro.