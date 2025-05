Pocah cancela show após acidente no olho durante preparação: “Muita dor”

A cantora Pocah, de 30 anos, precisou cancelar um show que faria na noite deste sábado (10), após sofrer um acidente no olho durante os preparativos para a apresentação. Por meio das redes sociais, a artista divulgou uma nota explicando o ocorrido e informando sobre o adiamento do show. Pocah, que ficou temporariamente sem a visão, disse que sentiu “muita dor”.

"Informamos que, durante o momento de produção e preparação para o seu show, a cantora Pocah sofreu um acidente que afetou sua visão, causando muita dor e comprometimento temporário da capacidade visual. Felizmente, Pocah foi prontamente atendida na emergência e encontra-se em estado de observação", começou a nota.

Em seguida, a equipe informou sobre o cancelamento da apresentação: "Por recomendação médica, a apresentação agendada para esta data (10/05), na celebração do aniversário da AGYTO, foi suspensa para que a cantora possa estar de repouso e receber os cuidados necessários".

"Lamentamos o ocorrido e agradecemos a compreensão do público, dos contratantes e parceiros. Informamos ainda que a apresentação será reagendada e, em breve, mais informação serão disponibilizadas", encerrou.

Mais tarde, a própria cantora divulgou um vídeo relatando o momento do acidente:. "Simplesmente eu estava me arrumando para o show, fui puxar um casaco e ele estava preso em algum lugar. Puxei mais forte e o elástico na ponta tinha um ferrinho que voltou com tudo no meu olho. Está doendo muito, muito, absurdamente".

A ex-BBB também divulgou registros do atendimento ao oftalmologista. "Estou 'bem', mas com muita, muita, muita dor. Graças a Deus não aconteceu o pior. Na hora do vídeo, eu estava com o olho anestesiado e eu pude jurar que ainda iria conseguir realizar o show. Mas passou o efeito e a dor veio bem mais forte do que antes", contou. "Aqui tinha acabado de acontecer. Estava doendo muito e eu não conseguia enxergar nada. Desesperador".

A cantora lamentou que a apresentação precisou ser cancelada. "Enfim... além de toda dor, ainda estou com o coração apertado pela cancelamento da minha participação na AGYTO. Eu odeio cancelar qualquer compromisso de trabalho. Me sinto péssima por isso, de verdade. Mas nesse momento preciso me cuidar e ficar em observação. Quero deixar um beijo cheio de carinho para todos os meus fãs e pedir que não se preocupem, vou ficar bem. Obrigada por todo carinho e compreensão", encerrou.