Acidente com van deixa nove feridos na Avenida Brasil, próximo ao Caju

Causas do acidente ainda são desconhecidas - Foto: Reprodução

Nove passageiros ficaram feridos em um acidente envolvendo uma van na Avenida Brasil, próximo ao Caju, Zona Portuária do Rio, na altura da Obramax, na manhã deste domingo (11). Agentes do Quartel Central foram acionados para atender as vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, nove pessoas ficaram feridas e receberam atendimento no local. O estado de saúde das vítimas foi classificado como leve. Até o momento, não se sabe o que teria motivado o acidente.

Também atuaram no local agentes da CET-Rio e da Polícia Militar.