Filhos e viúvo de Paulo Gustavo visitam exposição do comediante no MAC, em Niterói

A exposição “Rir: um ato de resistência”, em homenagem a Paulo Gustavo, recebeu a visita ilustre dos filhos e do viúvo do comediante neste domingo (4), no MAC (Museu de Arte Contemporânea), em Niterói, onde está exposta, por meio de cinco galerias, a paixão de Paulo Gustavo por arte — ele era um fã e colecionador de obras.

O médico Thales Bretas, viúvo do comediante, emocionou os fãs ao mostrar nas redes sociais os filhos do casal visitando a exposição. Na postagem, Romeu e Gael, de 5 anos, aparecem diante da estátua do pai, que morreu em maio de 2021, vítima da Covid-19.

"Esse ano consegui colocar um pouquinho da saudade e da gratidão por tudo que vivi ao lado do Paulo Gustavo na @exposicaopaulogustavo. Sinto que o que fiz por ele foi em vida: nos amamos, nos respeitamos, nos apoiamos, nos admiramos, construímos uma família e um presente lindo juntos! Nosso legado, tudo o que conquistamos, o apoio que conseguimos, o que representamos pra nossa comunidade e o amor que nossa família recebe, coloquei num museu pra apreciação de todos que amam essa estrela tão brilhante e especial que abrilhantou nossos dias. Construir isso com meus filhos, na exposição e todos os dias das nossas vidas, é perpetuar esse amor que os gerou e que atingiu tantas outras famílias no mundo. O amor edifica, solidifica, sustenta, transforma. É a maior potência da humanidade. Muito amor pra vocês...", escreveu Thales Bretas em uma publicação no Instagram.

A exposição está no Museu de Arte Contemporânea (MAC) - Mirante da Boa Viagem, s/nº, Boa Viagem, em Niterói, de terça a domingo, das 10h às 18h, de 13 de abril a 1º de junho. Os ingressos custam R$ 16 (R$ 8, meia), e podem ser comprados na bilheteria do museu.