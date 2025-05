Expectativa X Realidade no show de Lady Gaga: fãs relatam 'montanha-russa' de emoções

Depois de mais de uma década sem pisar em solo brasileiro, Lady Gaga retornou em grande estilo, com um show gratuito em Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado (4). A apresentação histórica atraiu cerca de 2,1 milhões de pessoas à praia, segundo estimativas da Riotur, transformando o evento em um dos maiores já realizados na orla carioca. Mas entre o entusiasmo pré-show e a experiência real, muitos fãs viveram uma montanha-russa de sentimentos.

Antes do show: altas expectativas

Desde o anúncio do show, as expectativas eram elevadas. Fãs começaram a chegar cedo ao local, muitos deles vindos de outros estados. Manoela, por exemplo, viajou do interior de São Paulo apenas para ver a estrela pop de perto. “Espero que seja melhor que Coachella, e que tenha alguma surpresa a mais. Sabe um Telephone, em dois? Eu amaria”, disse ela, demonstrando a ansiedade por ouvir clássicos antigos do repertório da cantora.

Outro fã presente no local também falou sobre suas expectativas. “Acho que não pode faltar Telephone. Mas aparentemente vai faltar…”, brincou, já prevendo a possível ausência da faixa.

Lady Gaga subiu ao palco por volta das 21h30, com um visual deslumbrante e performance vocal impecável. O público foi ao delírio com sucessos como Rain on Me, Born This Way, Shallow e Judas. No entanto, hits aguardados como Telephone, Alejandro e Do What U Want ficaram de fora do repertório, o que causou certa frustração entre os fãs mais nostálgicos.

A apresentação contou ainda com momentos marcantes, como a famosa coreografia de Bad Romance e um emocionante agradecimento de Gaga ao público brasileiro, destacando a energia e o carinho dos fãs. “Essa noite foi mágica. Obrigada, Brasil”, declarou a artista.

Um dos momentos mais curiosos da noite foi a “sinfonia dos leques”: milhares de fãs agitaram leques no ritmo da música, criando um efeito visual e sonoro único, que viralizou nas redes sociais e virou símbolo do evento.

Para muitos, a grandiosidade da estrutura, o carisma da cantora e a oportunidade de vê-la ao vivo compensaram os pontos baixos. No entanto, parte do público sentiu falta de um setlist mais variado, com maior presença dos clássicos da fase inicial da carreira de Gaga.

A organização do evento também recebeu elogios, apesar dos desafios logísticos de um show dessa magnitude, que entrou para a história da música pop no país como um dos maiores já realizados ao ar livre.

Nos bastidores, a atuação das Polícias Civil e Militar foi essencial para manter a segurança do público. Centenas de fãs foram salvos de ataques devido à Operação Fake Monster, que impediu um ataque a bomba. A operação atuou contra um grupo que disseminava discurso de ódio e preparava um plano, principalmente contra crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+. Quinze mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra alvos em 9 cidades em todo o país, incluindo Niterói.

Leia também:

Operação Fake Monster: Polícia cumpre mandado de prisão em Niterói e mais 8 cidades

Polícia Civil frustra ataque a bomba a show da Lady Gaga