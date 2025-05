Lady Gaga distribui pizzas aos fãs que estão em frente ao Copacabana Palace

Apesar de se manter afastada das janelas do Copacabana Palace, a cantora Lady Gaga fez um gesto de carinho e atenção aos fãs que estão acampados na frente do Hotel.

A Mother Monster enviou pizzas aos fãs, por meio da equipe do hotel, na noite desta quarta-feira (30). O público esperava ansiosamente por uma interação com a cantora.

O tão aguardado show acontecerá no próximo sábado (3) e será nas areias de Copacabana, onde haverá um palco montado para o espetáculo.

O espetáculo marcará o retorno da artista ao Brasil após 13 anos, desde sua última apresentação no país em 2012. Em 2017, Gaga cancelou sua participação no Rock in Rio devido a problemas de saúde, o que gerou grande comoção entre os fãs. Agora, a cantora expressou sua empolgação em finalmente se apresentar para o público brasileiro, prometendo um show inesquecível.

A apresentação contará com uma estrutura grandiosa, incluindo um palco de 28 mil metros quadrados montado ao longo da orla de Copacabana. A expectativa é de que o evento atraia mais de 1,5 milhão de pessoas, tornando-se um dos maiores da carreira da artista. O show será transmitido ao vivo pela TV Globo, Globoplay e Multishow, permitindo que fãs de todo o país acompanhem a performance.

A iniciativa "Todo Mundo no Rio" visa transformar o mês de maio em um período de celebração cultural na cidade, trazendo grandes nomes da música internacional para apresentações gratuitas na Praia de Copacabana. O projeto teve início em 2024 com o show de Madonna, que atraiu 1,6 milhão de pessoas e gerou um impacto econômico significativo para o Rio de Janeiro.