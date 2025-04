Naldo admite convite a blogueira para fazer ménage

O cantor Naldo assumiu ter convidado a blogueira Anna, para um ménage com ele e sua esposa, Ellen Cardoso, a Moranguinho. Em entrevista, Naldo afirmou que o convite é verdadeiro mas destacou que a história é antiga e que Anna está querendo se promover, expondo a situação.

"A gente faz [ménage], mas acho que essa mina tá querendo aparecer. Isso é até antigo. A gente já assumiu isso em público. É isso que ela quer, né? Já que entre eu e minha mulher, somos super resolvidos com isso", declarou o cantor.

Leia também:

Homem é preso após matar morador de rua em Angra dos Reis



Polícia Civil fecha boca de fumo na Lapa e prende três criminosos



A polêmica ganhou forças depois que a influenciadora expôs na rede social as mensagens enviadas por Naldo. Nas DMs, o cantor pergunta se a blogueira é do Rio, solteira e afirmou que "minha mulher sabe que eu estou falando com você". Indicando que Moranguinho tinha ciência sobre a abordagem.



Na conversa, o artista afirmou que a esposa gostaria de vê-lo com outra mulher e classificou o convite como um "convite carinhoso". Ele sugeriu que Anna tomasse um drink com o casal e explicou como funcionaria o encontro a três.