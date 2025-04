Lady Gaga no Rio: enquanto palco é montado, fã guarda lugar na areia

O palco do show da cantora Lady Gaga, que será realizado na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, no dia 3 de maio, já começou a ser montado. A artista norte-americana sobe ao palco das 21h às 23h30.

Enquanto a estrutura é montada, uma moradora de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, sai de casa todos os dias para ir até Copacabana conferir a montagem e já separar o espaço que vai ocupar durante o show.

“Eu venho conferir se está tudo direitinho para este evento tão importante das nossas vidas”, disse Danielle em entrevista à TV Globo

“Eu sou sobrevivente por causa dela, tenho a resiliência que ela me ensina todos os dias e o amor de acreditar nas pessoas hoje”, disse um fã, unindo nomes de canções do artista.

O palco fica bem em frente ao hotel Copacabana Palace, perto do Posto 2 da orla do bairro e terá uma passarela e painéis de LED gigantes, totalizando 1.260 metros quadrados.