David Brazil sofre golpe e perde quase R$ 40 mil

O influenciador digital David Brazil, 55, publicou vídeos em seu perfil no Instagram nesta quarta feira (16), falando que caiu no golpe do 'falso advogado', fazendo com que o famoso perdesse quase R$ 40 mil. David tem um processo na justiça contra a companhia aérea Iberia Airlines, ele afirmou que o golpista entrou em contato fingindo ser do escritório de advocacia que o representa.

"Hoje eu sofri um golpe, tem umas duas horas, de quase R$ 40 mil reais. Eu estou até com soluço. A noite vou contar tudo para vocês. Caraca aí, quase R$ 40 mil reais. Se não é a 'vovózona', eu tinha perdido uns R$ 500 mil. É uma coisa muito profissional, vou ter que contar para vocês, para vocês ficarem atentos. Isso porque meu advogado já tinha me falado, mas o lesado no tumulto do dia a dia", relatou David, explicando que o golpe só não foi maior pelo alerta que recebeu do amigo, Philipe Silva.

A pedido do influenciador, Philipe explicou a situação: "Eu percebi que o David estava em uma ligação há mais de cinco minutos e perguntei: 'David, que ligação é essa?'. [Ele respondeu]: 'Ah, é um advogado meu que ganhou o processo contra a companhia aérea'".

Em seguida, o amigo do apresentador relatou que golpistas entraram em contato com David, se passando pelo advogado como se ele tivesse ganhado o processo. "Os bandidos já estavam com acesso ao processo, que é público. E eles mandaram a petição para o próprio David, junto com a procuração assinada dele. Então o David, automaticamente, acreditou".

"Quando percebi, peguei o telefone do David e ele já tinha feito três transferências, que dariam quase R$ 50 mil reais. Eles contrataram um empréstimo no nome dele de R$ 100 mil reais e em paralelo a isso, como David é um bom cliente, no outro banco dele, solicitaram empréstimo de R$ 300 mil, e o banco automaticamente suspeitou. Ou seja, é uma coisa que estão vinculando à imagem do David e abrindo conta laranja com o mesmo nome".

"David ligou para os bancos e cancelou tudo automaticamente. Eles ligaram se passando pelo advogado do escritório do David, para vocês terem ideia do quão grave eles estão fazendo e como estão sendo tão profissionais. Se eu não consigo pegar aquilo rápido, já era", afirmou Philipe Silva.