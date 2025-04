Ex-namorada de Davi Brito perde bebê, afirma assessoria do campeão do BBB 24

Davi Brito, campeão do BBB 24, anunciou no dia 8 de abril, durante uma live no Instagram que seria pai, fruto de seu relacionamento com a cirurgiã-dentista Adriana Paula. Nesta segunda feira (14), a assessoria de imprensa do ex-bbb, comunicou que a jovem de 25 anos perdeu o bebê.

"Hoje dia 14/02 Davi recebeu a notícia da Adriana acompanhada da sua mãe, que estava a caminho do hospital Portugues, onde Adriana chegou e foi atendida pela emergencial de maternidade. Após o contato com Davi ele foi correndo para o hospital, onde está junto com Adriana, e tiveram a notícia que teve complicações com a gestação, irão realizar um procedimento chamado curetagem", informou em nota enviada ao portal Léo Dias.

No último sábado (12), Davi anunciou o termino do casal nas redes sociais. No comunicado, ele falou sobre Adriana não ter gostado do baiano ter falado sobre a gravidez para milhares de seguidores em uma live no Instagram."Eu não estava mentindo, eu não tô mentindo, eu não cometi um crime, eu não fiz nada. Desculpe se eu não respeitei seu momento, mas eu peço perdão, porque eu ia ser pai pela primeira vez e me senti muito emocionado. Eu vim contar porque eu sou público", disse.

A cirurgiã-dentista chegou a fazer uma publicação em suas redes sociais, que para seguidores, foi vista como uma indireta ao ex-namorado. "Se o teu melhor nunca dependeu do pior de ninguém, você já conquistou o maior pódio da vida: o do caráter", escreveu Adriana.



No mesmo dia, Davi publicou a foto de um teste de gravidez que seria de Adriana, afirmando que descobriu que seria pai no dia 26 de fevereiro. "Aqui o resultado, eu não sou mentiroso. Dia 26 de fevereiro a gente descobriu. Eu não sou mentiroso, cansei de esconder a verdade", disse na ocasião.