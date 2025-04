Ator Alan Rocha denuncia caso de racismo sofrido pelo filho em colégio particular no Rio

O ator Alan Rocha, que deu vida ao repórter Flávio Godoy no filme Vitória (2025), denunciou nas redes sociais o caso de racismo e agressão física sofrido pelo filho, estudante de colégio particular no Rio de Janeiro.

O filho do ator, é uma Pessoa com Deficiência (PCD) e possui Transtorno Explosivo Intermitente (TEI) e Deficiência Intelectual (DI). Alan relatou que o filho foi empurrado e ofendido com palavras de cunho racial, por um estudante de outra classe e ano escolar, que estava junto com amigos.

As agressões ocorreram na última sexta-feira (11). Ainda segundo o ator, o filho não conhecia o estudante agressor e nunca teve interação com ele antes do ocorrido. Devido às suas condições, o jovem não conseguiu se defender.

Alan fez questão de destacar a solidariedade e acolhimento que o filho recebeu dos colegas de sala, que não aceitaram a situação e relataram o ocorrido à coordenação da escola.

A unidade de ensino não expulsou o aluno agressor, mas o suspendeu. Para esta segunda-feira (14), foi marcada uma reunião com a direção para falar sobre o caso, que o ator afirma que ainda não está finalizado.

“Não acaba aqui. Obrigado aos amigos do meu filho, seus familiares e a todos pelo acolhimento e apoio”, disse o ator.