Atriz e ex-fazenda anuncia fim de namoro: "Me agredia"

A triz Lidi Lisboa, usou seu Instagram para anunciar o fim de seu relacionamento, nesta sexta feira. Na relato, ela afirmou ter sido vítima de agressões verbais e que o namoro foi marcado por atitudes tóxicas.

“Gente, quero dizer uma coisa muito rápida […] É o seguinte: eu e Shia não somos mais um casal, graças a Deus. Eu tava muito infeliz, vivendo uma relação muito tóxica. Ele é muito tóxico, talvez eu também seja tóxica. Mas eu sempre quis conversar com ele. Era eu olhar pra ele, e ele [dizer]: ‘O quê que tá olhando? Tá me julgando?”, relembrou.

Leia também:

Supremo confirma que nova correção do FGTS não é retroativa



Dólar sobe para 5,83 após resposta da China as tarifas de Donald Trump



Ela continuou: “É o tipo de cara que é tóxico, que não sabe o que quer. Gente, esse cara me agrediu verbalmente. Ele sabe que eu tinha uma coisa com ‘vagabunda’ e me chamou de ‘vagabunda’. Pra ele eu era sempre um lixo, repetitiva. Eu era sempre a julgada”, afirmou dizendo que era frequentemente chamada de maluca.

"Várias noites eu quis conversar com ele, mas ele nunca quis. Não queria estar comigo, não queria dialogar, conversar para melhorar, nunca quis", lamentou. Depois de tornar público o desabafo, Lidi apagou todos os vídeos que havia publicado nos stories.

A atriz namorava o ator Shia Phoenix.