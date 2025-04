Andressa Urach anuncia futuro na política: "Mamãe vem de deputada"

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach, comunicou para seus seguidores no Instagram, nesta terça feira (1), que pretende se candidatar a deputada federal em 2026. Andressa falou sobre o atual cenário político no país e disse em tom de descontração, que esse será seu primeiro passo para um dia chegar a presidência.

"Existem machos escrotos que acham que eles podem tudo nesse país, principalmente os poderosos que acham que podem tudo. Mamãe tá chegando, bebê, e vai ensinar a colocar ordem nesse país, a respeitar as pessoas independente da profissão delas. Afinal, quem corre pelo certo não faz curva, tem papo reto", declarou Urach.

A influenciadora reforçou sua decisão ao declarar que vai se candidatar:"Mamãe vem de deputada ano que vem. Mamãe vai colocar ordem no puteiro do Senado! Escreve aí... vive e verás...".

No final de seu comunicado, a atriz pornô publicou uma legenda pedindo apoio de seus seguidores: "Mamãe vai trabalhar… aos crentes, façam seu trabalho e orem pela pecadora aqui, aos que correm pelo certo, vem junto com a mãe… vamos colocar ordem no país! Ano que vem é Deputada Federal porque primeiro preciso fazer leis para depois, como Presidente, fazer cumprir".