Novo namorado de Anitta participa de ritual hindu em festa de aniversário "zen" da cantora

Diferente das outras vezes em que celebrou seu aniversário, Anitta comemorar seus 32 anos com um ritual hindu, que contou com a presença do astro norte-americano Krishna Das, conhecido como o “Rockstar de Yoga”.

Outra presença especial na festividade foi o novo namorado da cantora, o empresário Ian Bortolanza, com quem a artista foi vista trocando beijos na Sapucaí, no carnaval deste ano.

A própria Anitta postou uma foto com Ian, ao compartilhar imagens da celebração de aniversário. Na foto, os dois aparecem juntos rezando.

Leia também

Any Awuda recebeu um processo judicial e deu a entender que ação foi movida por Neymar

Tensão entre fãs de Pabllo Vittar e Joelma após recusa a parceria



O casal se conheceu através das redes sociais, e apesar de não se seguirem no Instagram, foi através desta rede que Anitta demonstrou seu interesse pelo rapaz.

Ian é descrito por pessoas próximas à cantora como um "rapaz gentil, prestativo e discreto". Este último adjetivo sendo, justamente, o que atraiu Anitta, pelo fato de que o empresário demonstra não querer aparecer às custas da imagem dela.

Ian mora em Florianópolis e é sócio de duas empresas na área esportiva, além de coordenar a produção de um podcast sobre lutas e afins.

Anitta estava solteira desde janeiro deste ano, quando terminou o namoro com o jogador de futebol, Vinicius Souza, com quem estava desde agosto de 2024.