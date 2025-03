Morre Edison Portela, advogado e ex-presidente da Câmara de São Gonçalo

Morreu, na tarde desta terça-feira (24), o ex-vereador Edison Portela, advogado e político de destaque em São Gonçalo. Ele lutava contra um câncer agressivo e faleceu devido a uma insuficiência respiratória provocada pela metástase da doença, no Hospital São Lucas, em Niterói, onde estava internado.

Edison Portela foi um nome marcante na história política da cidade, tendo exercido seu mandato como vereador de 1982 a 1988, período em que também presidiu a Câmara Municipal de São Gonçalo. Durante sua atuação política, Portela fez parte do grupo de trabalho do então prefeito Hairson Monteiro dos Santos e tornou-se um grande defensor dos interesses da cidade.

Natural de São Gonçalo, Portela nasceu em 1938, na Vila Iara, e sempre demonstrou um imenso amor pela cidade. "Ele era gonçalense de coração. Não suportava ouvir críticas a São Gonçalo e, se falassem mal da cidade, ele ficava bravo. Era uma pessoa expansiva, alegre e generosa", afirmou seu filho, Edison Portela Junior, professor universitário e analista financeiro.

Além de seu legado político, Edison Portela deixa esposa e três filhos. Sua esposa, que está internada, ainda não recebeu a notícia do falecimento.

O velório de Edison Portela acontece desde as 10h desta manhã, na Igreja Presbiteriana do Paraíso, em São Gonçalo. O sepultamento será realizado às 16h30, no Cemitério de São Gonçalo, localizado na Rua Francisco Portela, no bairro Camarão.