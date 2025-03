Daniel Erthal desabafa após ser impedido de vender bebidas no Bloco da Anitta

Daniel Erthal, ex-ator da Globo e atualmente vendedor de bebidas e proprietário de um bar, usou as redes sociais para desabafar após ser barrado no Bloco da Anitta, no Rio de Janeiro, e não conseguir comercializar seus produtos.

De acordo com o relato de Erthal, ele gastou R$ 500 de frete para transportar seu carrinho de bebidas de Botafogo até o Centro da cidade, mas ao chegar ao evento, foi informado de que não poderia vender seus produtos, pois não possuía autorização da prefeitura.

Revoltado com a situação, o vendedor criticou a fiscalização e a falta de critérios no processo.



“Me programei, paguei R$ 500 para tirar a carrocinha do bar, vim trabalhar com uma mulher. Chego aqui, olha… Sendo que os ambulantes que entraram antes estão lá. Ou seja, não importa se está cadastrado ou não. 99% das pessoas aqui não estão cadastradas, assim como eu, porque ninguém vai seguir a tabela do cadastro, senão o ambulante toma prejuízo”, disse Daniel.

“É impossível conseguir autorização para trabalhar na rua com a prefeitura. Fiquei mais de seis meses tentando. Por isso estou na rua, porque é Carnaval e eu preciso fazer dinheiro. Aqui no Rio, trabalhador não tem voz”, prosseguiu desabafando.