Orquestra Municipal de São Gonçalo faz apresentação gratuita

O Teatro Municipal de São Gonçalo será palco, nesta segunda-feira (10), às 19h, de uma celebração alusiva ao Dia Internacional das Mulheres, com show da Orquestra Municipal de São Gonçalo. O evento tem entrada é gratuita e está sujeito à lotação do teatro.

Sob a regência do maestro Paulo Guarany com repertório temático, preparado especialmente para a ocasião e com muito significado para o público feminino, a Orquestra traz sucessos que prometem emocionar o público gonçalense.

A Orquestra traz sucessos que prometem emocionar o público gonçalense | Foto: Divulgação

Serviço:

Apresentação da Orquestra Municipal de São Gonçalo

Data: 10 de março, às 19h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Endereço: Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo.