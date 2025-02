Fim do relacionamento de Isabelle Nogueira e Matteus Amaral vira ação judicial; Entenda

O fim do relacionamento dos ex-BBBs Isabelle Nogueira e Matteus Amaral ganhou um novo capítulo. De acordo com a colunista Fabia Oliveira, do portal Metrópoles, o término virou até mesmo caso de Justiça.

Isso porque Isabelle, a "Cunhã", acionou o Instagram no dia 14 de fevereiro contra comentários mal-intencionados e mentirosos em publicações a respeito de seu término com Matteus. A ex-BBB teria dado um destaque especial à “cordialidade do término”.

Leia também

No processo judicial, Isabelle Nogueira destaca dois perfis nos quais acusa de disseminar ódio. Em um dos comentários destacados pela influenciadora, o perfil a acusa de ter traído Matteus com seu ex-namorado e com um político.

A influenciadora também destaca outros comentários que a acusam de infidelidade com outras pessoas, inclusive com nomes citados de forma direta pelos haters.

Nos documentos, Isabelle Nogueira diz, ainda, que um dos perfis seria responsável por passar falsas informações a jornalistas e colunas de fofoca.

Na ação judicial, Cunhã deixa claro seu objetivo com a ação ao não formular pedidos indenizatórios. Ela pede que o Instagram forneça os dados dos perfis que a tem atacado.