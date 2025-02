Carlos Alberto de Nóbrega é internado em São Paulo

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, devido uma virose. A informação foi confirmada pela assessoria do SBT, nesta quarta feira (26).

Renata de Nóbrega, mulher de Carlos, compartilhou um registro de uma chamada de vídeo com o humorista em seu Instagram com a legenda: "Boa noite com saudades".

Devido a internação, o SBT cancelou a gravação do programa "A Praça é Nossa". "Ele não grava esta semana e na semana que vem vai gravar dois programas", publicou a emissora.