Influencer Marlon Barreto sofre tentativa de roubo, e amigo troca tiros com os bandidos

O influenciador Marlon Barreto, que ficou conhecido após uma polêmica com Mc Ryan, sofreu uma tentativa de roubo no último sábado (22) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, em plena luz do dia. Ele estava em um carro, avaliado em 1 milhão, quando foi rendido por bandidos armados.

Um dos amigos do empresário reagiu e houve uma troca de tiros. Marlon, que estava dirigindo o veículo, conseguiu fugir. Houve uma perseguição, seguida de disparos. O amigo do empresário, identificado como Willian Courtois, levou um tiro de raspão no cotovelo, foi hospitalizado, mas já teve alta.

Marlon Barreto conta com 1 milhão de seguidores nas redes sociais e dá dicas de investimentos a seus seguidores no Instagram. Ele ficou conhecido depois de uma polêmica envolvendo o Mc Ryan. Na época, o funkeiro foi acusado de gravar um clipe sem autorização em um barco do empresário após pedir para conhecer a embarcação em uma negociação de venda.