Pela primeira vez Lexa fala sobre morte da filha Sofia

Pela primeira vez a cantora Lexa falou sobre a morte da filha Sofia, poucos dias depois de ela nascer de forma prematura em decorrência de uma pré-eclâmpsia. Durante uma entrevista ao médico Drauzio Varella, no programa Fantástico que será exibido no próximo domingo (23), a artista falou sobre a dor e sofrimento vivido e aproveitou o espaço para fazer um alerta sobre os riscos da pré-eclâmpsia.

A cantora foi internada no dia 20 de janeiro por causa do aumento na pressão arterial, e na entrevista ela destacou os fortes sintomas que sentia como dores no estômago, de cabeça e dificuldade de respirar. “As pessoas precisam entender o quão grave é uma pré-eclâmpsia”, disse Lexa, alertando sobre a conscientização das mulheres de como essa condição é perigosa e fatal tanto para a mãe quanto para o bebê.

Leia também:

Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda

Ita Folia 2025: Confira a programação do Carnaval de Itaboraí



Lexa anunciou a triste notícia da morte de Sofia no dia 10 de fevereiro, por uma publicação no Instagram. A cantora relatou a dor que sentiu durante a gravidez e como imaginou os momentos com sua filha. Além disso, ela também expôs como foi a luta pela vida da pequena Sofia, durante 17 dias de internação, muitos exames e medicamentos para tentar salvar a menina.

Antes de a menina nascer, a cantora Lexa contou que viveu momentos de grande ansiedade e fé. “Eu rezei tanto e implorei tanto pra que tudo desse certo”, contou, relembrando com carinho do último dia de gravidez e do tempo que viveu com a criança. No final, a artista deixou um recado emocionante e carinhoso à filha: “Te amarei eternamente, minha filha amada, espero te honrar muito, sei que um dia vamos nos reencontrar em um lugar lindo”