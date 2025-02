Após interromper show, Alcione tranquiliza fãs sobre saúde

A cantora Alcione, de 77 anos, usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores sobre sua saúde, após dar um “susto” nos fãs durante uma apresentação na noite de sexta-feira (14). Durante um show em um baile de Carnaval em Recife, Pernambuco, a artista começou a se sentir mal e acabou interrompendo o show. Após se ausentar por alguns minutos, ela chegou a tentar retomar a apresentação, mas continuou indisposta e precisou deixar o show.

“Pessoal, vou precisar parar o show um pouco. Não me senti bem no camarim. Alguém me abana aqui, por favor”, disse a “Marrom” durante o show, que aconteceu no baile “Enquanto Isso na Sala da Justiça”, um dos mais tradicionais de Recife. Nos bastidores, Alcione foi atendida por paramédicos e chegou a ser levada para um hospital na região para ser atendida.

Apesar do susto, o problema não passou de um “ligeiro mal-estar”, segundo a cantora. “Tiveram que me levar ao hospital, claro, para ver se não era nada demais. Mas hoje eu já estou aqui, inteira, a caminho da luta. Obrigada pelo carinho de vocês”, disse Alcione, em postagem nas redes sociais. Ela confirmou a agenda de shows e volta aos palcos neste sábado (15), desta vez em Natal, no Rio Grande do Norte.