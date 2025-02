Internada, Adriane Galisteu passa por cirurgia de emergência

A apresentadora Adriane Galisteu, de 51 anos, precisou ser internada para uma cirurgia de emergência na última quinta-feira (06) em São Paulo. Ela estava retornando de uma viagem à Europa quando procurou um hospital em SP por conta de uma “infecção urinária alta”. Na unidade, ela foi diagnosticada com cálculo renal. Nesta sexta (07), ela disse que está bem.

Adriane contou que passou mal na viagem, mas não sabia a causa do problema. “Só passei por aqui [no hospital] para saber porque eu passei mal. Tive um febrão, [queria] entender o que aconteceu comigo. E aí acabei descobrindo um pequeno cálculo que estava impedindo a passagem do xixi”, contou a apresentadora.

Ela passou pela cirurgia ainda nesta quinta (06); Nesta sexta (07), ela já tinha deixado a semi-intensiva e segue internada em um quarto da unidade. “Estou feliz. Significa que as coisas estão melhores. Estou trocando de quarto nesse momento, ufa”, contou Adriane em postagem no stories do Instagram. Ela não divulgou a previsão de alta.