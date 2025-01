Cariúcha parabeniza filha adotiva por conseguir alterar o nome na certidão de nascimento

A apresentadora do “Fofocalizando”, do SBT, Cariúcha, de 41 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (30), para parabenizar a filha Mirella Basílio, por conseguir mudar o nome na certidão de nascimento. A jovem foi adotada pela famosa, em 2017, quando sua família biológica a rejeitou por ela ser uma mulher trans.

"Parabéns filha pelo seu dia. Mirella. E hoje recebi a feliz notícia que você finalmente conseguiu seu Nome feminino na certidão de nascimento. Obrigada por tudo, eu te amo muito minha princesa linda Escolheria você como minha filha em mais mil vidas", escreveu Cariúchas nas redes sociais.

Mirella Basílio, que é modelo, participou do concurso Trans Global São Paulo, em 2020. Mãe e filha se conheceram quando a jovem ainda não havia começado o processo de transição de gênero.

A modelo conta que viu Cariúcha pela primeira vez em um programa de televisão, depois disso, se tornou uma das maiores fãs da famosa, sendo a fundadora de um fã-clube, “Império Cariúcha”. Com isso, as duas ficaram cada vez mais próximas, e a famosa se sensibilizou com a história de Mirella, que na época sofria violência doméstica e não recebia apoio da família.

Sabendo dessa situação, Cariúcha decidiu acolher a modelo em sua residência, no Rio de Janeiro. O apoio para a transição, em 2018, veio da famosa que comprou os hormônios e roupas adequadas para essa nova fase da vida de Mirella. Esse carinho fez com que as duas tivessem uma relação de amor de mãe e filha. Em homenagem a Cariúcha, Mirella carrega uma tatuagem com o nome da mãe.