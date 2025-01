Rafa Kalimann é dispensada do posto de musa da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval 2025

A escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense anunciou, por meio de um comunicado nesta quarta-feira (29), que a influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann, de 31 anos, não será mais a musa da agremiação. Por meio das redes sociais, a artista se pronunciou sobre sua saída.

"O G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense informa que a atriz e influenciadora Rafa Kalimann não permanecerá no posto de musa para o Carnaval 2025. A Rainha de Ramos agradece a participação da artista no último Carnaval da escola (2024) e deseja boa sorte e sucesso em seus projetos futuros", informou a agremiação.

Nos stories do Instagram, Rafa Kalimann agradeceu a história que teve na escola de samba. "Quero agradecer imensamente à Imperatriz Leopoldinense por todos os momentos especiais que vivi ao lado da escola. Foi uma honra fazer parte dessa história tão rica e emocionante, aprendendo e compartilhando tanto com a comunidade. Levo comigo memórias incríveis e um carinho enorme pela Imperatriz e por tudo o que ela representa no Carnaval. Desejo todo o sucesso do mundo à escola e que ela continue brilhando e encantando todos em sua força e tradição. Com muita gratidão e amor, Rafa", disse a famosa.

A passagem da famosa pela Imperatriz Leopoldinense teve início em 2023, quando ela foi anunciada como musa, e estreou na Sapucaí no ano seguinte. Antes de anunciar sua saída da agremiação, a influenciadora esteve presente em diversos ensaios para o Carnaval 2025.