Namorada de Belo é vítima de assalto em shopping no Rio

A influenciadora digital Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, foi vítima de um assalto dentro do estacionamento de um shopping na Zona Norte do Rio nesta segunda-feira (27). Ela foi abordada por criminosos no Shopping Nova América, em Del Castilho, e teve o carro e pertences roubados. O automóvel foi recuperado pela Polícia.

Segundo Rayane, os criminosos estavam de moto e apontaram uma arma em sua direção no momento em que ela saiu do carro no estacionamento. Ela estava a caminho de um consultório odontológico. “Botaram a arma na minha barriga e mandaram eu passar a chave do carro. Foi bem traumático para mim, foram momentos que eu nunca esperei passar na minha vida. Foram momentos de pânico, de terror, eu fiquei em choque", contou a influencer.

Além do carro - um modelo BMW X6 -, os criminosos também levaram o aparelho celular dela. Apesar do susto, ela não ficou ferida. Acionado, o 3° BPM (Méier) informou que agentes realizaram um cerco junto de policiais civis para resgatar o veículo, encontrado algumas horas mais tarde em um condomínio na Zona Norte.

A 44ª DP (Inhaúma) registrou o caso e está apurando a identidade dos autores. Em nota, o Shopping Nova América disse que “prestou toda a assistência necessária às vítimas e está à disposição das autoridades competentes para apoiar na condução do caso”.