Preta Gil usa as redes sociais para informar seu estado de saúde: "Um desafio muito maior"

Preta Gil usou suas redes sociais, neste domingo (26), para atualizar seu estado de saúde e tranquilizar seus fãs. A cantora está internada desde que passou por uma cirurgia de 21 horas há mais de um mês e luta contra um câncer no intestino.

No vídeo, a artista diz que não imaginou que a recuperação fosse ser tão difícil.

"Amores, sei que estou sumidinha, mas eu precisei ficar afastada das redes para me concentrar totalmente na minha reabilitação. Eu não tinha ideia que essa cirurgia fosse ser tão difícil. Os médicos falaram, mas a gente nunca acredita, né?", disse a cantora.

"Como eu já tinha feito uma (cirurgia) no ano passado, eu me baseei nela e essa está sendo completamente diferente. Um desafio muito maior, diário, e eu precisei realmente ficar afastada para me concentrar em mim mesma, em ficar boa e em poder sair daqui mais breve possível", completou Preta.

A permanência da cantora na Unidade de terapia intensiva (UTI) já estava prevista pela equipe médica devido à cirurgia delicada.

"Estou no hospital, no Sírio Libanês. Estou me reabilitando. Estou bem. Estou me alimentando bem, estou andando, estou me exercitando, estou melhorando cada dia mais os exames de sangue, todos os parâmetros... Tudo só melhora, mas é difícil", afirmou a artista, que contou ainda que está usando uma bolsa de colostomia [dispositivo que coleta as fezes quando o intestino grosso não funciona corretamente].

"É um reaprender a fazer muitas coisas. Estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu tive que colocar um pouco uma bolsa de colostomia. Dessa vez definitiva e não provisória como foi a do ano passado. Dessa vez eu vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela por isso. Estou me acostumando", declarou Preta Gil.

Preta aproveitou o final do vídeo para agradecer tanto à equipe do hospital quanto a Deus e seus orixás.

"Estou muito bem amparada. Estou muito bem assistida, não só pelos médicos, mas também por Deus, pelos orixás, pelas minhas santinhas e isso faz toda a diferença. O amor de vocês faz toda a diferença. Chega até aqui a preocupação de vocês e eu sei que vocês estavam preocupados, porque eu estou sumidinha já há um tempo e eu não gosto de deixar vocês preocupados, então quis vir aqui falar com vocês pessoalmente".

Mensagens positivas

A publicação da cantora recebeu uma "enxurrada" de mensagens de carinho de fãs, amigos e familiares.

"Que bom te ver e ouvir. Rezando por você e mandando energia positiva e de cura todos os dias", disse a apresentadora Ana Furtado. "Pretinha amada! Saúde, força, e todo amor! Muita luz!", escreveu Cissa Guimarães. "Nós te amamos, Preta! Que bom te ouvir", afirmou Giovanna Ewbank. "Força, Preta", desejou o surfista Pedro Scooby.