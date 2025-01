Thaís Vasconcellos, esposa de Ferrugem, desfilará pela primeira vez no Carnaval do Rio

A influencer Thaís Vasconcellos, esposa do cantor Ferrugem, vai fazer sua estreia na Marquês de Sapucaí neste Carnaval de 2025. Ela será semi-destaque do Salgueiro e revelou, em entrevista, como será sua fantasia, que vai usar em um dos carros alegóricos da escola.

Thaís, com bom humor, contou um pouco dos detalhes: "Venho no terceiro carro, como semi-destaque, e a fantasia está linda e quero manter a surpresa. O carro se chama Relicário Baiano, são muitos búzios e pouca fantasia, é pouca coisa."

O cantor Ferrugem, marido de Thaís há 7 anos, comemorou o momento vivido pela amada: "Posso dizer que ela está muito feliz, muito empenhada para realizar um papel muito bacana no dia do desfile. Thaís está fazendo aulas de samba e já tá profissional", brincou o pagodeiro sobre a desenvoltura da esposa.

Apoiando a esposa, Ferrugem garante que não sentiu ciúmes com a fantasia escolhida pelo Salgueiro: "Só orgulho e apoio. A gente é alma gêmea, fomos feitos um para o outro, e o ciúme nem cabe nessas questões. Ela tem 100% do meu apoio e estou muito orgulhoso do papel que ela está realizando. Sei que no dia do desfile ela vai arrasar e me deixar mais orgulhoso ainda."

O primeiro ensaio de Thaís foi em janeiro. Ela contou a experiência: "Foi uma completa novidade para mim o ensaio de rua. Nunca tinha ido e é muito diferente de tudo que já vivi. Saí dali com vontade do próximo porque depois que conhece, a pessoa quer se jogar porque é divertido, mesmo sendo sério. Recebi muito carinho e amor."