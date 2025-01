Carlinhos Maia recebe sermão de Luciano Huck e web reage: 'Nossa, que esculacho'

O influenciador Carlinhos Maia esteve no programa “Domingão com Huck”, e recebeu muitas homenagens do marido, Lucas Guimarães, e da mãe, Maria das Graças, porém, o bate papo com o apresentador, Luciano Huck não foi tão agradável assim, o que rapidamente chamou a atenção do público.

Enquanto comentava sobre seu trabalho da internet, o influenciador pediu ao público que encarasse com menos seriedade o conteúdo apresentado por ele. "As pessoas querem cobrar que a gente entenda tudo o que acontece, com embasamento. Não existe uma faculdade pra quem está na internet, então a gente vai errar muito porque a gente não estudou pra isso", comentou.

Luciano Huck não perdeu a oportunidade de discordar do posicionamento do entrevistado, apesar de dizer que compreendia o que Carlinhos Maia estava explicando. "Acho que com o tempo, a gente vai ganhando maturidade, vivências, você passa a ter mais consciência do privilégio que é ter tanta gente te seguindo e a responsabilidade que isso traz. Junto com o sucesso, vem a responsabilidade", esclareceu o apresentador.

"Eu acho que quando você vira um influenciador do quilate que você é hoje vem também a responsabilidade de saber que o que você fala pode influenciar muita gente", concluiu o pai de Eva, Benício e Joaquim, deixando Carlinhos Maia sem palavras. "Tudo o que você falou, com certeza eu vou levar pro meu coração e prometo melhorar cada vez mais", disse.

A troca de farpas rapidamente ganhou repercussão no X, antigo Twitter, onde os telespectadores reagiram sem acreditar na situação. “Esse Carlinhos é tão péssimo que conseguiu levar fecho do Luciano Huck, e sabe o que é pior!? Ele vai continuar sendo péssimo porque tem um ego que não cabe em si", comentou uma usuária.

"Nossa, o esculacho que o Luciano Huck tá dando no Carlinhos Maia ao vivo", escreveu outra. "O Luciano Huck simplesmente comeu o c* do Carlinhos Maia em rede nacional", ironizou um terceiro. "Eu vivi pra ver o Luciano Huck sair do piloto automático e dar um fecho no Carlinhos Maia de deixar ele sem fala", disse um internauta.