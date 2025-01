Paolla Oliveira diz que perdeu contratos ao assumir corpo ‘fora dos padrões’

Paolla Oliveira, compartilhou, em entrevista, os desafios de aceitar e assumir seu corpo real, enfrentando críticas no processo. Apesar de ser um passo importante rumo à autenticidade, essa decisão também impactou negativamente sua trajetória profissional.

Ao abraçar sua essência e celebrar sua naturalidade, Paolla revelou ter perdido contratos. No entanto, a atriz destacou que, mais do que perdas, houve uma escolha consciente de deixar para trás marcas que já não refletiam seus valores. “Deixei ir algumas marcas e produtos que não faziam mais parte da pessoa que me tornei e do que não queria mais ajudar a reforçar”, explicou. Para ela, essas parcerias estavam atreladas a um padrão de beleza que já não condizia com sua visão de mundo.

Como ela encarou essa transição?

Apesar das dificuldades, Paolla encontrou novas oportunidades e se fortaleceu ao lado de marcas alinhadas ao conceito de um "feminino" mais livre e inclusivo. “Acho que ganhei força com marcas que já tinham um conceito mais apurado desse feminino”, afirmou, enfatizando que o processo foi recompensador e trouxe conquistas significativas.

A atriz acredita que, embora as mudanças no mercado ainda sejam lentas, há um progresso na aceitação da diversidade e na redefinição de padrões de beleza. Para ela, é essencial que as marcas transmitam mensagens livres de preconceitos. “Não só as marcas, mas o mundo ainda tem muito a evoluir para realmente comunicar sem preconceitos e compreender a beleza de forma mais diversa”, concluiu.

Paolla defende a beleza além das pressões estéticas, enfrentando críticas desde de 2023. “Hoje, caminho com marcas em que realmente acredito e que estão comprometidas em mudar enquanto o mundo muda”, disse, reafirmando seu compromisso com a diversidade e a aceitação. Ao longo do tempo, ela aprendeu a lidar com ataques nas redes sociais e a se fortalecer ao lado de empresas que compartilham seus ideais.

Além de sua atuação marcante no Carnaval, Paolla e o cantor Diogo Nogueira seguem com agendas de trabalho intensas. Apesar de planejarem uma viagem de lua de mel, os compromissos carnavalescos e o bloco de Diogo impediram esse descanso. “Depois do trabalho, vai ter mais trabalho!”, brincou a atriz, demonstrando entusiasmo e paixão pelo que faz.