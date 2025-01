Bia Miranda e DJ Buarque trocam acusações nas redes sociais sobre guarda do filho

Após Bia acusar DJ Buarque de impedir visitas ao filho, ele nega as acusações e explica sua versão sobre a guarda - Foto: Reprodução - Instagram

Após Bia acusar DJ Buarque de impedir visitas ao filho, ele nega as acusações e explica sua versão sobre a guarda - Foto: Reprodução - Instagram

Barraco nas redes sociais! Bia Miranda acusou, neste domingo (12), pelo Stories do Instagram, o pai de seu filho, DJ Buarque, de não permitir que ela visitasse o pequeno Kaleb, de sete meses. O DJ negou as acusações e também comentou sua versão nas redes sociais.

"O meu filho mora aqui na minha frente e eu não posso vê-lo. Eu viajei muito para São Paulo, mas não viajei para ficar com o Samuel (Sant'Anna, namorado), como a internet estava falando. Eu viajei porque tinha programas de TV para gravar. Quando eu ia para São Paulo, o Kaleb ficava com o pai. É óbvio que eu ia para São Paulo para gravar e aproveitava para ficar com o Samuel", disse Bia.

Além disso, Buarque negou ter proibido Bia Miranda de ver Kaleb e explicou que não aceita que o atual namorado da jovem, Samuel Sant’Anna, o "Gato Preto", esteja presente nesses momentos.

"O ponto principal é a saúde mental do meu filho, a forma como ele será tratado, isso vai ser o principal. Meu sonho sempre foi ser pai. Não tive êxito em ter uma família... Não deu certo. Agora, a partir do momento em que meu filho está em um ambiente de drogas, bebidas, confusões, isso não faz bem para a saúde, para a convivência, para a criação de um recém-nascido, para uma criança, um neném", disse.

O DJ usou o termo "cracudo" para se referir a Gato Preto, e o influenciador negou o uso dessa substância. Depois disso, Bia Miranda retornou aos Stories para defender o namorado, de quem está grávida, afirmando que ele apenas bebe e fuma maconha.

"Que droga, gente? Maconha! A gente está com 10 quilos de maconha aqui em casa. Pelo amor de Deus, é só isso que ele sabe falar", defendeu.

Ainda explicando para o público a relação de Bia com o filho, DJ Buarque disse que havia um acordo entre eles de que Bia passaria o Natal com a criança e ele, o Réveillon. Porém, segundo ele, no dia 24, por volta das 18h, Bia mandou uma mensagem alegando que não conseguiu pegá-lo.

"Ela me mandou mensagem e disse que demorou a fazer as compras de Natal e não conseguiu ver o Kaleb. A mãe disse que ia passar o dia com o filho e não passou", afirmou.