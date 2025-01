Suposto beijo entre Luciana Gimenez e Júlia Gomes viraliza nas redes sociais

Um vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais neste domingo (12) sugere um suposto beijo entre Luciana Gimenez e Júlia Gomes, atriz que interpretou a vilã Mirian na novela “Chiquititas”, do SBT. O momento teria ocorrido durante o feriado de réveillon.

A apresentadora celebrou a virada do ano na Praia de Taípe, em Arraial D’Ajuda, Bahia, acompanhada de amigos. No vídeo, que circula nas redes sociais, Luciana e Júlia aparecem sentadas em um sofá, dentro de uma cabana de praia, conversando de forma próxima. Em determinado momento, Luciana se inclina e, supostamente, beija Júlia, que utiliza um leque para cobrir a cena. A pessoa que gravou o vídeo afirma que uma das mulheres é Luciana.

A gravação rapidamente gerou inúmeros comentários, principalmente sobre a diferença de idade entre as duas, já que Luciana tem 55 anos e Júlia, 22. Entre as reações, destacam-se falas como: “Gente, mas Luciana tem 55, que isso?”, “São 33 anos de diferença; chocada!”, “Ela tem idade para ser mãe dela” e “Meu Deus, a menina tem a idade do filho dela”. Outros comentários ironizaram ou apoiaram o suposto romance: “Quando eu chegar na idade dela, também vou pegar”, escreveu um internauta.

O suposto beijo teria acontecido na manhã do dia 1º de janeiro, durante uma festa pós-réveillon, como sugerem as roupas brancas usadas por ambas no vídeo. Júlia, que em 2021 manteve um relacionamento com Eduardo, filho mais velho de Viviane Pasmanter, está solteira atualmente, assim como Luciana, que terminou seu namoro com o empresário Renato Breia em 2023.