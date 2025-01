Ana Hickmann é condenada a pagar R$ 15 mil de pensão ao ex-marido

Após ganhar diversas ações movidas contra o ex-marido Alexandre Correa, agora, Ana Hickmann terá que pagar uma pensão compensatória de R$ 15 mil ao antigo conjugê. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A quantia foi estipulada com o objetivo de compensar os prejuízos econômicos causados ao empresário após a separação do casal, que dividiu negócios e contratos durantes anos.

A determinação aponta que o patrimônio deles era em grande parte atribuído à fama da apresentadora e que Correa, que é acusado de agressão pela ex-mulher, foi afastado da administração das empresas que controlava com ela.

A juíza responsável levou em consideração o afastamento de Alexandre Correa das empresas que administrava ao lado de Ana Hickmann e dos contratos que ligavam ele à ex-parceira. Apesar do patrimônio do antigo casal ser resultado direto do sucesso e da imagem da apresentadora, não seria possível desconsiderar a participação direta dele nos negócios, afastando-se a ideia de que os recursos seriam fruto unicamente do trabalho da famosa. A quantia deve ser paga mensalmente até que tenha uma decisão final sobre o caso.



A Justiça de São Paulo também determinou que Correa pague R$ 4,5 mil de pensão mensal ao filho. O valor deve ser depositado até o décimo dia de cada mês.

Além da acusação de agressão, Ana e Alexandre estão envolvidos em processos de calúnia, fraude, além das disputas pelas empresas que eram geridas em conjunto.