Sol, praias e preguiça: o primeiro dia útil do ano com cara de fim de semana

Primeiro dia útil do ano... porém, nem tanto. Apesar de os comércios estarem abertos e, oficialmente, esta quinta-feira (02) ser o primeiro dia útil do ano, a população de São Gonçalo e Niterói preferiu deixar para fazer compras e resolver problemas em outro momento. A quinta-feira está com cara de final de semana, e o que brilhou, além do sol, foram as praias da região.

Trânsito lento, temperatura alta e sorriso no rosto: era isso que se via ao tentar chegar às praias da Região Oceânica de Niterói, até o início da tarde desta quinta. Quem pôde aproveitar o dia de sol em um passeio com a cara do verão encontrou até dificuldade para achar vaga para estacionar perto das praias.

"Eu não imaginei que fosse estar cheio hoje. Mas, do mesmo jeito que eu quis aproveitar, todo mundo quis, né?", comentou a manicure Rosileide Carvalho, de 35 anos, que só voltará a trabalhar no dia 6 de janeiro. "O ano de verdade só vai começar na segunda-feira", garantiu a profissional.

Leia também:

Carro pega fogo dentro de garagem em Resende

Forças Armadas iniciam alistamento voluntário feminino

Sorriso para uns, tristeza para outros. No Centro Comercial do Alcântara, o baixo movimento assustou lojistas que esperavam que os clientes aproveitassem os descontos oferecidos tradicionalmente nos primeiros dias do ano.

"Ruas vazias, comércio sem movimento. Depois do Natal é sempre mais fraco, mas este ano está pior. Muito calor, só vem para a rua quem precisa trabalhar ou resolver algo urgente. Quem pode passear está correndo para os lugares mais frescos", afirmou uma vendedora de calçados, que preferiu não se identificar.

Segundo o Climatempo, a previsão é de sol e calor para os próximos dias. Então, se você também puder aproveitar o clima, prepare o protetor solar e vá curtir os dias úteis... nem tão úteis assim!