Fim de ano: Como manter a casa segura durante as viagens de férias?

Medidas simples como trancar todas as portas podem ser as mais importantes, aponta especialista - Foto: Divulgação/AS Photography/Pexels

Os últimos dias de dezembro são os mais esperados para muitas famílias em todo o país. A soma do recesso escolar com as festas de final de ano costuma representar a oportunidade perfeita para tirar alguns dias e viajar em família. Junto com a empolgação do passeio, no entanto, costuma vir uma certa preocupação: a de manter a casa protegida enquanto está ausente.

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o estado do Rio registrou 659 casos de roubo a residência entre janeiro e novembro deste ano. Em 2023, foram 919 ao longo de todo o ano. Os números são bem melhores do que os de décadas passadas; em 2004, por exemplo, há vinte anos atrás, o ano terminou com 1.860 ocorrências do crime no RJ. Ainda assim, os casos ainda são frequentes o bastante em algumas regiões para preocupar moradores do estado.

Alguns dos passos fundamentais para evitar preocupações e garantir a segurança do imóvel são os mais óbvios. O especialista em segurança e diretor regional da empresa de segurança Verisure, André Henrique de Araújo, destaca que uma das medidas mais importantes é a mais simples: trancar as portas.

“Em primeiro lugar é essencial garantir que todas as portas e janelas estejam bem fechadas e travadas. Isso pode parecer muito óbvio, mas muitas pessoas acabam negligenciando essa checagem. Certifique-se também de que as fechaduras estão funcionando corretamente e se possível utilize trancas adicionais para uma proteção extra”, reforça André. Caso as portas e janelas estejam em más condições de conservação, pode ser importante trocar as trancas antes de sair para curtir as férias.

Outra etapa importante é se atentar aos sinais de ausência deixadas no imóvel. Uma boa ideia pode ser manter alguma discrição e contar apenas a pessoas de confiança sobre a viagem. Assim, além de proteger sua casa de conhecidos menos confiáveis, você também pode contar com o apoio das pessoas próximas para cuidarem da casa durante os dias de ausência.

“Peça para um vizinho de confiança, um amigo ou um familiar recolher a correspondência e verificar sua casa de vez em quando, para evitar que ela pareça desocupada por muito tempo”, afirma o diretor regional da Verisure. Ainda segundo ele, em casos de muita insegurança, pode ser uma boa ideia considerar um sistema de alarme monitorado. “Ele proporciona uma camada extra de segurança, permite um monitoramento contínuo mesmo quando você está ausente”, destaca.

Desligar aparelhos e checar rede elétrica com atenção também pode ajudar a proteger imóvel vazio | Foto: Divulgação/Markus Spiske -Pexels

Por fim, além dos perigos externos, também é importante prestar atenção nos riscos que existem dentro de casa. Durante períodos de ausência, vazamentos de gás ou falhas na rede elétrica podem provocar acidentes como incêndios e explosões, que costumam deixar danos bem maiores nesses casos. Para isso, é importante verificar com atenção os sistemas de eletricidade e gás antes de sair, desligando aparelhos eletrônicos não essenciais, como o micro-ondas, o fogão, aquecedores e alguns eletrodomésticos.

“A melhor forma de você evitar qualquer tipo de problema em relação a esses dois fatores é realmente com precaução e com manutenção preventiva desses casos. Eu creio que em ambos os casos a maior preocupação realmente seja manter as manutenções preventivas em dia, evitando riscos tanto quando estamos longe como quando estamos em casa”, reforça André.