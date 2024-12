Boletim médico revela sinais de melhora no quadro de saúde da cantora Preta Gil

A cantora Preta Gil começou a apresentar sinais de melhora após sua cirurgia mais recente, em tratamento contra o câncer. O boletim médico divulgado nesta quinta-feira (26) diz que a artista segue na UTI, mas já andou e inicial alimentação por via oral.

"A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresenta sinais de melhora após a cirurgia realizada na última quinta-feira (19). A paciente encontra-se estável, já andou e iniciou a alimentação por via oral", diz o boletim divulgado nesta quinta-feira (26).

Na última quarta (25), Gominho, um dos amigos mais próximos de Preta, deu atualizações sobre o caso da cantora. Ele disse que a artista se recuperava bem da cirurgia, que foi realizada no último dia 19. Ela também já havia começado a fazer fisioterapia, segundo Gominho.

Leia também:

➤ Polícia Civil prende homem envolvido em latrocínio cometido em São Gonçalo

➤ Sem filhos, Ney Latorraca teria deixado herança para caridade

Confira o novo boletim médico divulgado pela hospital sobre o estado de Preta Gil:

Boletim médico divulgado nesta quinta-feira (26) | Foto: Reprodução

Os amigos famosos da cantora comemoraram a notícia do quadro de melhora da recuperação de Preta. "Que maravilha, seguimos em oração. Já deu tudo certo, Pretinha", escreveu Gaby Amarantos. "Em frente, Preta", desejou Sarah Oliveira. Eliana, Pabllo Vittar, Brunna Gonçalves e Tico Santa Cruz também escreveram comentários comemorando a recuperação da cantora.

Na última quinta-feira (19), Preta fez uma grande cirurgia para a retirada de tumores, parte do tratamento da cantora contra um câncer de intestino, revelado no início de 2023.

Em janeiro de 2023, Preta anunciou que havia sido diagnosticada com câncer no intestino, indicando que começaria o tratamento em alguns dias. Embora tenha passado por percalços, a artista se recuperou bem da última etapa do tratamento: uma cirurgia feita sete meses depois da descoberta, com duração de 14 horas, na qual retirou o tumor e também o útero.