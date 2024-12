Vini Jr. curte férias em Nova York e encontra diversas celebridades

O craque brasileiro Vini Jr. mostrou aos fãs, através das redes sociais, suas companhias de noitada nos Estados Unidos. O jogador está em Nova York e chegou a encontrar a cantora Rihanna em uma balada. O astro do Real Madrid e da Seleção brasileira publicou vários cliques com a legenda "24h em NY".

Ele esteve também com diversos jogadores do Knicks, da liga de basquete norte-americana (NBA). As férias do atual melhor jogador do Mundo, eleito pela Fifa, começaram no último final de semana.

Vini Jr. recebeu o seu prêmio no último dia 17, em cerimônia realizada em Doha, no Catar. No dia seguinte, o brasileiro conduziu o Real Madrid na conquista da Copa Intercontinental. O clube espanhol bateu o Pachuca, do México, na decisão, por 3x0. Ele marcou um gol e deu uma assistência para Mbappé.

Veja alguns cliques da noite de Vini nos EUA:

Vini Jr. curte Nova York com diversas celebridades | Foto: Reprodução/Instagram

