Filho de Preta Gil vai as redes sociais para atualizar estado de saúde da mãe

Após mais de 18 horas de cirurgia, Preta Gil está se recuperando bem. A informação foi passada aos fãs da cantora por seu filho Francisco Gil, em postagem no Instagram, nesta sexta feira (20).

"Tudo em paz aqui. A cirurgia da minha mãe terminou e tá tudo bem com ela", escreveu o rapaz, na legenda de uma foto em que ele aparece fazendo carinho na braço de Preta.

Logo depois, o neto de Gilberto Gil agradeceu: “Obrigado por toda energia positiva! Ela é uma guerreira e passou por mais essa. Seguimos fortes! Muito amor. Axé”, encerrou.

A equipe da cantora já havia realizado um comunicado nas redes sociais, afirmando a necessidade da artista passar por uma nova cirurgia para retirada de tumores. Horas antes do procedimento, Preta apareceu nas redes sociais ao lado de seu filho, para contar aos fãs que entraria no centro cirúrgico.

“Aqui estou eu, mais uma vez, diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé, minha vontade de viver é maior que tudo!!! O sentimento agora é de gratidão e muito amor no coração. Gratidão por poder me tratar, por estar cercada de médicos muito competentes, um amor que transborda vindo da minha família dos meus amigos e de vocês!!!! Amanhã a cirurgia começa muito cedo e pedi a minha equipe que informem vocês!!!!! Rezem por mim!!!! Meu filhote está aqui comigo, cuidando da mãezinha dele. Te amo, Francisco Gil”, encerrou.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino no início de 2023 e desde então vem passando por diversos tratamentos. A realização de mais uma cirurgia para a retirada de tumores, se deu pelo fato da quimioterapia não ter tido a resposta esperada pelos médicos.