Tati Machado anuncia gravidez durante programa 'Mais Você'

A jornalista e apresentadora Tati Machado anunciou nesta quinta-feira (19), no programa ‘Mais Você’, da Ana Maria Braga, que está esperando o primeiro filho. Grávida de quatro meses, a artista contou em primeira mão neste domingo (15), para Ana Maria Braga.

Envolta em mistério, a apresentadora do ‘Mais Você’ revelou que recebeu um presente de uma visita, que foi em sua casa, e mostrou um body estampado com a frase “Exxquece, vovó”.

Leia também:

Polícia Federal realiza buscas contra os assessores dos deputados Carlos Jordy e Sóstenes Cavalcante

Homem é preso por homicídio em Cabo Frio

“A vovó sou eu”, disse Ana Maria que estava emocionada no momento que mostrava o presente de Tati. “É real esse bilhete, gente: estou grávida”, disse a futura mamãe.

"Estou muito feliz e muito feliz de falar aqui. Ana sabe da importância que ela tem para mim, especialmente neste ano. Meu principal ano, ano mais incrível profissionalmente, de muitas realizações pessoais. Eu já estava pronta para chegar 2025, mas acho que faltava uma peça. Quem me acompanha sabe que eu sempre quis ser mãe, então é essa a notícia! Eu estou grávida!", comentou Tati.

Em meio as revelações, Tati, disse que já sabe qual é o sexo da criança, mas que ainda não vai comentar. A apresentadora, é casada com o cineasta Bruno Monteiro, há 13 anos. O pai da criança estava no estúdio, e Ana Maria não perdeu a oportunidade de brincar com ele, “Papai babão”.