Filho de Viih Tube e Eliezer recebe alta hospitalar

O filho caçula dos influenciadores Viih Tube, 24 anos e Eliezer, 34, recebeu alta médica neste sábado (14).

De acordo com o boletim médico obtido com exclusividade pela CNN, o pequeno Ravi estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 25 de novembro, quando deu entrada na unidade com quadro de enterocolite.

O bebê nasceu no dia 11 de novembro, após Viih enfrentar 19 horas de parto ativo, chegando a atingir dez centímetros de dilatação. Apesar da tentativa, foi necessário realizar uma cirurgia cesariana de emergência.