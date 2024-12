Luana Piovani surpreende ao raspar os cabelos e reflete sobre a nova fase

A atriz Luana Piovani surpreendeu seus seguidores nas redes sociais nessa sexta-feira (13) ao anunciar que decidiu raspar os cabelos. Em uma sequência de stories no Instagram, ela compartilhou o momento íntimo com seus fãs, aparecendo com os fios já lavados e uma toalha na cabeça.

Com bom humor, Luana brincou sobre a situação, dizendo que estava se preparando para dar uma "despedida" aos seus cabelos, mas não entrou em detalhes sobre o motivo por trás da decisão.

"Resolvi adiantar todos os processos e estou lavando o cabelo para poder raspar a cabeça. Sou dessas malucas que, quando raspa o cabelo, pensa: 'Por que não dar uma última lavadinha? Por que não cortar esse elo com ele limpo, massageado e hidratado?'. Só porque vou me despedir dele, não vou tratá-lo bem? Lavei e agora vou raspar. Com 50 anos, o cabelo vai crescer de novo. Será que vão gostar de mim careca?", disse, levando tudo na brincadeira.

Leia também:

Prefeitura de Niterói inaugura decoração de Natal

Braga Netto tentou obter dados de delação de Mauro Cid

A apresentadora também compartilhou o carinho que recebeu no estabelecimento onde escolheu raspar os fios. Em um dos stories, ela mostrou as funcionárias preparando um café da manhã especial para ela antes do procedimento.

"Olha que graça, que doçura o cafezinho da manhã que as meninas prepararam! Fui aqui raspar a cabeça", contou Luana, visivelmente emocionada com o gesto.