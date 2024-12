Fernanda Torres é indicada ao prêmio de Melhor Atriz no Globo de Ouro

O Brasil vai disputar dois prêmios do Globo de Ouro 2025, premiação de Hollywood que reconhece as melhores produções do ano na TV e no cinema. O filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, foi indicado nas categorias de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Atriz em Filme de Drama, pela atuação de Fernanda Torres.

A lista de indicados foi divulgada nesta segunda (09) pela Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood, responsável pelo prêmio. A premiação acontece em janeiro do ano que vem. Nas redes sociais, Torres celebrou a nomeação e destacou o fato de disputar o mesmo prêmio que sua mãe disputou há 25 anos, pelo filme "Central do Brasil", também dirigido por Walter Salles.

"Inacreditável! Walter, 25 anos depois dele com minhas mãe... Realmente, a vida presta", destacou a atriz, que está em Londres, na Inglaterra, para divulgar o filme.

Pelo prêmio de atuação, Torres disputa com Nicole Kidman ("Babygirl"), Angelina Jolie ("Maria"), Tilda Swinton ("O Quarto Ao Lado"), Pamela Anderson ("The Last Showgirl") e Kate Winslet ("Lee"). Já em Melhor Filme em Língua Não-IUnglesa, o filme concorre com "Emilia Pérez", da França; "Tudo que Imaginamos como Luz", da Índia, "The Seed of the Sacred Fig", da Alemanha; "Vermiglio", da Itália; e "A Garota da Agulha", da Dinamarca.

A cerimônia de premiação do Globo de Ouro acontece no dia 5 de janeiro, na Califórnia, Estados Unidos. O evento será transmitido no Brasil pelo serviço de streaming Max.